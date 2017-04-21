قال المرشح الرئاسي الفرنسي فرانسوا فيون، إنه سيدعم الجيش والأمن في البلاد ويدافع عن قدرته في حماية الوطن، ولن يكون هناك تصالحا مع أي متطرف، مشيرًا إلى أن الفرنسيين الذين شاركوا في التنظيمات الإرهابية سيتم سحب جنسيتهم.

وأضاف في مؤتمر صحفي عرضته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أنه سيقوم بحل الجمعيات المرتبطة بجماعة الإخوان والسلفيين إذا فزت، ولن يكون بوسع أي إمام إلقاء خطبة تحث على العنف، مشيرا إلى أن مسلمي فرنسا يرغبون في العيش بسلام، مطالبا المسلمين مساعدة الدولة لتنظيفها من العناصر المتطرفة.

وتابع: “العدو هو التطرف ولديه وجه هو داعش والرد يجب ان يكون شامل وكامل على مستوى العالم، فالجميع معا ضد التطرف.. هم أم نحن.. سأضع كل قوتي في خدمة تحقيق الوحدة الوطنية”.