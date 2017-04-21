«استرداد الأراضي» تكشف عن إهدار 4 مليارات جنيه لأسباب بسيطة!الجمعة، 21 ابريل 2017 01:02 م
قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي، إن هناك بعض المشروعات التي بدأت الدولة في تنفيذها منذ 2001 وتعطلت لأمور بسيطة جدًا، حيث يوجد مشروعات انفق عليه 10 مليون جنيه، وتوقف بسبب تصريح مياه.
أشار “أيوب” - خلال اتصال هاتفي ببرنامج “صباح أون” المذاع عبر فضائية “on live”، اليوم الجمعة - إلى أن عدد المشروعات المعطلة بسبب إجراءات إدارية بلغ 14 مشروعاً، وأغلبها مشروعات للري وتوفير مصادر المياه، لافتا إلى أن تلك المشروعات تكلفت 4 مليارات جنيه لتخدم 300 ألف فدان.
أوضح أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استراد أراضي الدولة، طلب ملف المشروعات المتوقفة والمتعثرة، وعقد اجتماع مع قيادات هامة بالدولة وأكدوا على ضرورة تنفيذ تلك المشروعات، حيث أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألا نترك مشروع معطل.
أضاف، “لن نترك فساد، ولن نترك أي إهدار في المال العام”.
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