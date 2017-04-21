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9 تكليفات رئاسية للحكومة خلال أسبوع
السيسي وشريف اسماعيل

9 تكليفات رئاسية للحكومة خلال أسبوع

الجمعة، 21 ابريل 2017 12:55 م

شهد الأسبوع الماضي عددا من التكليفات الرئاسية لحكومة المهندس شريف إسماعيل خلال لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من الوزراء بحضور رئيس مجلس الوزراء.

ومن أهم التكليفات الرئاسية خلال الأسبوع:

ضرورة مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتابعة المستمرة لنتائجه.

زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم.

مواصلة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجا.

مواصلة جهود الارتقاء بمنظومة النقل والمواصلات.

إنجاز المشروعات الخاصة بتطوير شبكة الطرق والكباري والنهوض بقطاع النقل في أسرع وقت وتفعيل إجراءات الأمن والسلامة بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في هذا المجال.

مواصلة العمل على تطوير قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر باعتباره ركيزة هامة للاقتصاد الوطني.

العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول.

ضرورة الاستمرار في بذل الجهود من أجل سرعة تنمية اكتشافات الغاز الأخيرة والإسراع من عملية الإنتاج.

تذليل كافة المعوقات أمام إنجاز المشروعات المتعلقة بتنمية تلك الحقول وإنشاء معامل التكرير.

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