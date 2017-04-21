قررت النيابة العامة بالسويس تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام لنيابات السويس، تجديد حبس ” ع . غ ” مقاول 15 يوما علي ذمة التحقيقات لإتهامه بتقاضى أموال من الشباب من مختلف المحافظات لتعيينهم بشركات البترول.

وقام المتهم بتنظيم مؤتمر لجمع الشباب والحصول منهم علي مبالغ مالية لتعينهم بشركات البترول، والنصب عليهم، بعد إدعائه انه مسئول بالهيئة العامة للبترول.

كان اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مدير أمن السويس، تلقي اخطارا من العميد محمد والي مدير المباحث الجنائية بورود معلومات بقيام مقاول بتنظيم مؤتمر داخل احدي قاعات نوادي شركة بترولية وانه حصل علي أموال من الشباب قبل المؤتمر ويحصل علي مبالغ مالية اخري خلال المؤتمر.

و بانتقال قوات الشرطة الي مقر المؤتمر تم ضبط مقاول خلال قيامه بإلقاء محاضرة علي الشباب مدعين من خلالها انهم مسئولين بالهيئة العامة للبترول.

وفور اكتشف الشباب لحقيقة الخدعة التي تعرضوا لها قاموا بتحرير 22 محضر بقسم شرطة السويس تتهم المقاول ومساعدة بالنصب.

تبين من تحريات المباحث الجنائية أن المقاول المتهم جمع 2.1 مليون جنية من الشباب وانه نظم مؤتمر لهم بقاعة نادي بترولي بالسويس بعد استئجار القاعة ليوهم الشباب بقدرته علي التعيين في الشركات البترولية وادعي انه على صلة بمسئولين بالهيئة العامة للبترول.