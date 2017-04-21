تلقى اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، برقية تهنئة من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي تحتفل به المحافظة يوم الخامس والعشرين من أبريل من كل عام.

وجاء نص البرقية: “يطيب لي أن أبعث إليكم وإلى أبناء محافظة شمال سيناء أخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وإني إذ أنتهز هذه المناسبة، أرجو لكم ولأبناء المحافظة دوام التوفيق والسداد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية”.

وقال اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء إن المحافظة استعدت لافتتاح 47 مشروعا في مختلف القطاعات التنموية والخدمية في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي 25 أبريل 2017م.

وأضاف أن هذه المشروعات هي تشمل قطاع الشئون الاجتماعية وسيتم افتتاح وحدة السلام الاجتماعية، بتكلفة تصل إلى 823 ألف جنيه، وفي قطاع الأوقاف سيتم افتتاح مسجد الخلفاء الراشدين في بئر العبد بتكلفة تصل إلى 2 مليون و600 ألف جنيه، وفي قطاع التعليم سيتم افتتاح مدارس الدراويش للتعليم الاساسي بتكلفة تصل الي 2 مليون و569 ألفا و644 جنيهًا، والعريش الثانوية الصناعية، بتكلفة تصل إلى 4 ملايين و349 ألفا و510 جنيهات، وأم بطمه بقرية الريد بتكلفة تصل إلى مليون و600 ألف جنيه.وأكد أن قطاع التعليم العالي سيشهد افتتاح محطة تحلية المياه بجامعة العريش بتكلفة 2 مليون و53 ألفا و639 جنيهًا، وخط إنتاج منتجات الألبان بالجتمعة بتكلفة تصل إلى 400 ألف جنيه، ورفع كفاءة مبني رئاسة الجامعة بالعريش بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه وإنشاء المبني الإداري للجامعة بالعريش بتكلفة تبلغ 17 مليون و889 الفا و837 جنيهًا ، وانشاء مباني المخازن بالجامعة بتكلفة 2 مليون و491 الفا و166 جنيهًا. وأشار المحافظ إلي أنه في قطاع المياه الجوفية سيتم افتتاح بئر الصالحة 1 في منطقة القسيمة بوسط سيناء بتكلفة تصل الي 980 الفا و970 جنيهًا، وبئر عريف الناقة 2 في منطقة خريزة في وسط سيناء بتكلفة تصل الي 934 الفا و895 جنيها، بينما في قطاع مياه الشرب سيتم افتتاح خط الطرد التبادلي بتكلفة تصل الي 45 مليون جنيه، ومشروع الصرف الصحي بابني بيتك بتكلفة تصل الي 10 ملايين جنيه.

وفي قطاع القوى العاملة سيتم افتتاح تطوير قاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية بتكلفة 146 ألف جنيه. وقال المحافظ إن قطاع الإسكان سيشهد افتتاح المرحلة الأولي من إعادة تاهيل ورفع كفاءة عمارات المساعيد بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه، ومشروع 18 عمارة بالعريش بتكلفة تصل إلي 54 مليون و409 الف جنيه، و3 عمارات في مدينة بئر العبد بتكلفة تصل الي 5 ملايين و646 الف جنيه، و15 منزلا بدويا بقرية الحمة بتكلفة 2 مليون و660 ألف جنيه، و20 منزلا بقرية اقرية بتكلفة 3 ملايين و305 ألف جنيه و20 بيتا بقرية الريد بتكلفة 2 مليون و660 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ أنه سيتم افتتاح ديوان عام مجلس مدينة نخل بتكلفة 4 ملايين و591 الف جنيه، والمبني الإداري للحملة والمخازن ببئر العبد بتكلفة مليون و18 ألف جنيه ، ودار الضيافة بقرية الريد بتكلفة مليون و600 الف جنيه في قطاع المباني والمنشآت. وفي قطاع التنمية المتكاملة سيتم افتتاح 11 مزرعة نموذجية في منطقة وسط سيناء بتكلفة 50 مليون جنيه. وفي قطاع الصحة سيتم افتتاح مركز الفيروسات الكبدية بالعريش بتكلفة 65 الف جنيه، ومركز الاورام بتكلفة 90 الف جنيه، والوحدة الصحية بقرية النصر ببئر العبد بتكلفة مليون و500 الف جنيه والوحدة الصحية بالكفاح ببئر العبد بتكلفة 573 الف و500 جنيه والوحدة الصحية بقرية الجناين بتكلفة 598 الف و600 جنيه، والوحدة الصحية بقرية اغزيوان ببئر العبد بتكلفة 577 الف و500 جنيه، والوحدة الصحية بالريد في وسط سيناء بتكلفة مليون و500 الف جنيه.وفي قطاع الكهرباء.

أكد المحافظ انه تم تركيب خط جهد متوسط بتجمعي الحيسي بالتمد ونخل بتكلفة 658 الف جنيه ومد خط كهرباء متوسط بتجمع البرطة بوسط سيناء بتكلفة 2 مليون و842 الف جنيه وتركيب عواميد انارة بقرية البروك بتكلفة 339 الف جنيه.

وفي قطاع الطرق تم رصف طرق بقري بئر جريد والكونتلا والنقب بتكلفة 6 ملايين و19 الف جنيه، وطرق بقري وادي الحاج والجفخة والنثيلة بتكلفة 2 مليون و79 الف جنيه واستكمال طرق داخلية بنخل بتكلفة 928 الف و200 جنيه.

وتم صرف تعويضات لعدد 436 حالة من المتضررين بشمال سيناء باجمالي 4 ملايين و360 ألف جنيه تعويضات للمبانى المضارة فى شمال سيناء . و أكد منير أبو الخير مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة أنه تم صرف مبلغ 4 ملايين و360 ألف جنيه كتعويضات عن المباني التي أضيرت جراء الأحداث التي تشهدها المحافظة.

اعتمد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية التى حددتها مديرية التربية والتعليم .. وكذا مواعيد امتحانات الدور الثانى بالمحافظة .

وصرحت المهندسة ليلى اسماعيل مرتجى وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام تبدأ اعتبارا من يوم 30 أبريل الشهر الجارى بالنسبة لصفوف النقل بالثانوى العام والفنى ( زراعى – صناعى – تجارى ) والنقل الاعدادى العام والصف الثالث الاعدادى المهنى والصفين الثانى والثالث الابتدائى ، وجميع سنوات النقل الابتدائى والاعدادى والثانوى تربية خاصة ( بصرى وسمعى ) ، وتجرى امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى اعتبارا من يوم 3 مايو المقبل ، وتجرى امتحانات الصف السادس ابتدائى والصفين : الثامن والثالث الاعدادى ( أمل ) تربية خاصة اعتبارا من يوم 7 مايو المقبل .. كما تجرى امتحانات الصف الثالث الاعدادى العام وصفوف النقل الاعدادى المهنى اعتبارا من يوم 8 مايو المقبل .

بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرحلة الأولى من عملية حصر المباني السكنية في محافظة شمال سيناء والتي تستمر اعتبارًا من اليوم وحتى 26 مايو المقبل. وقال مفتش الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء محمد علي عيد ناصر إن هذه المرحلة تستهدف حصر المباني في مراكز ومدن بئر العبد والحسنة ونخل، مشيرا إلى أن فريق العمل انتشر في كافة المدن والقرى المقرر أن يشملها الحصر، وتم تزويد النَّادِي بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لإتمام عملهم. وأضاف أنه تتم متابعة فريق الحصر عن طريق غرفة عمليات رئيسية بمحافظة شمال سيناء، كما يتم التواصل مع العاملين في الميدان واستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل الإلكتروني

. وأعلنت نوال سالم مقررة فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة أنه تم الاتفاق على عقد ورشة عمل تشارك فيها كافة المديريات التنفيذية والأجهزة الخدمية المعنية وممثلى كافة الجهات على أرض المحافظة ، وتشمل عرضا للاستراتيجية القومية للسكان وأهم محاورها وأهدافها ، ومناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجه العمل فى المحافظة فى مجال السكان وتنظيم الأسرة ، ووضع الحلول المناسبة لها من وجهة نظر المجموعة المشاركة فى ورشة العمل ، والتعرف على الفرص الموجودة على أرض المحافظة للمساهمة فى العمل السكانى ، وتحديد التحديات التى تواجهنا لتنفيذ الأهداف المرجوة والمطلوب تحقيقها ..

وتقرر توفيق أوضاع 204 موظف قبطي يعملون بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بناء علي قرار من المحافظ ، حيث انتقلوا إلى محافظات أخرى تلبية لرغباتهم من حيث الندب إلى المحافظات المقيمين فيها الآن أو اعتبارهم فى مأموريات وإلحاقهم بالعمل فى تلك المحافظات لحين استقرار الأوضاع والعودة مرة أخرى أو تسهيل إجراءات من يريد النقل منهم إلى أماكن إقامتهم الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية

وأوضحت المهندسة ليلى إسماعيل، مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم فى المحافظة أنه سيتم منح أبناء العاملين المسيحيين تيسيرات جديدة بمناسبة قرب موعد الامتحانات حرصا على مستقبلهم.

. ويبلغ إجمالى عدد التلاميذ المسيحيين المسجلين فى مدارس المحافظة المختلفة 343 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف مراحل التعليم.