قال رئيس رابطة الجالية المصرية في فرنسا، صالح فرهود، إن هجوم باريس، والذي وقع في شارع “الشانزليزيه”، مساء أمس الخميس، يحدث لأول مرة، في أعظم شوارع العالم، واصفاً الحادث بالكارثة، على أوروبا.

وأضاف فرهود، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن المعلومات الأولية، تشير إلى أن منفذ الهجوم، هو فرنسي، لافتاً إلى أنه دخل السجن، منذ 15 عاماً.

وأوضح أن مرشحي الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يستثمرون الحادث في صالح حملتهم الانتخابية.