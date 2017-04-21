أدانت وزارة الخارجية المصرية، بأشد واقوي العبارات، حادث إطلاق النار الذي وقع مساء أمس الخميس، بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.

وجددت الخارجية المصرية، التأكيد على موقف مصر الداعي للتصدي بحزم لجميع التنظيمات الإرهابية، ووضع حد لهذه العمليات الآثمة التي تروع الآمنين. كما توجه بالعزاء لأسرة الضحية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا وقوف مصر حكومة وشعبا إلى جانب الحكومة والشعب الفرنسيين في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف جميع الشعوب دون استثناء.