أفادت شبكة “روسيا اليوم” اليوم الجمعة بمقتل شخصين بإطلاق نار فى مكتب لمصلحة الأمن الفدرالية الروسية فى خاباروفسك وتصفية المهاجم.

وقالت دائرة الإعلام فى جهاز الأمن الفدرالى، فى بيان خاص صدر بهذا الصدد: “شن شخص مجهول، يوم 21 أبريل ، فى تمام الساعة 17: 02 بالتوقيت المحلى، هجوما على قسم المراجعين التابع لمصلحة الأمن الفدرالية فى إقليم خاباروفسك، وقام، من دون تجاوز منطقة التفتيش، بإطلاق النار على المراجعين فى القسم، ما أدى إلى مقتل موظف فى مصلحة الأمن الفدرالية وأحد المراجعين، وهو مواطن من رابطة الدول المستقلة، وإصابة مواطن آخر، وتمت تصفية المهاجم”.