تقام قرعة الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2017، بعد قليل في مدينة نيون السويسرية.

ويضم هذا الدور 4 فرق من بينهم طرفي نهائي البطولة الأخيرة، ريال مدريد حامل اللقب، وجاره ووصيفه أتلتيكو، بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي وموناكو الفرنسي.

واضطر ريال مدريد خلال طريقه نحو الدور قبل النهائي إلى عبور عقبة نابولي الإيطالي في دور الستة عشر ثم بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية.

وكان طريق أتليتكو مدريد نحو نصف نهائي دوري الأبطال سهلا نسبيا، فقد عبر في دور الستة عشر عقبة باير ليفركوزين الألماني ثم ليستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية.

فيما تأهل يوفنتوس على حساب بورتو البرتغالي وبرشلونة الإسباني، وأطا موناكو، بمانشستر سيتي الإنجليزي، وبروسيا دورتموند الألماني.

وتقام مباراتي الذهاب للدور قبل النهائي يومي الثاني والثالث من مايو المقبل، ثم تلعب مباراتي العودة بعد ذلك التاريخ بأسبوع واحد لتتحدد هوية الفريقين، اللذين سيلعبان المباراة النهائية في الثالث من يونيو في مدينة كارديف، عاصمة ويلز.