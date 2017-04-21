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توقيف مشتبه به في الهجوم على لاعبي بوروسيا دورتموند بألمانيا
حافلة دورتموند

توقيف مشتبه به في الهجوم على لاعبي بوروسيا دورتموند بألمانيا

الجمعة، 21 ابريل 2017 11:51 م
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أكدت النيابة العامة الألمانية توقيف المشتبه به المدعو سيرجي (28 عاما) في الهجوم على لاعبي نادي بوروسيا دورتموند لكرة القدم، الذي وقع يوم 11 أبريل الجاري في مدينة دورتموند غربي البلاد.

وأوضحت النيابة العامة - حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - أن المشتبه به الذي يحمل جنسيتين، ألمانية وروسية، زرع 3 عبوات ناسفة في طريق مرور حافلة كانت تقل لاعبي فريق بوروسيا في مدينة دورتموند وفجرها بواسطة جهاز تحكم عن بعد، الأمر الذي أدى إلى إصابة مدافع بوروسيا الإسباني مارك بارترا بجروح.

وكانت النيابة الألمانية وصفت هذا الهجوم بـ”العمل الإرهابي”، فيما تم توقيف مواطن عراقي تبين أنه ينتمي إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، إلا أن النيابة الألمانية ترجح عدم صلته بالتفجيرات التي استهدفت حافلة الرياضيين.

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