أصيب 6 أشخاص بكفر الشيخ، اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من شركة كهرباء البرلس الجديد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي بلطيم المركزي وكفر الشيخ العام.