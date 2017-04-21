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«الداخلية»: مدّ فترة تحصيل الدفعة الأولى لرسوم «حج القرعة»
شعار وزارة الداخلية المصرية

«الداخلية»: مدّ فترة تحصيل الدفعة الأولى لرسوم «حج القرعة»

الجمعة، 21 ابريل 2017 11:53 م

أعلنت وزارة الداخلية مد فترة تحصيل رسوم حج القرعة “الدفعة الأولى” من المواطنين الفائزين بالحج  لهذا العام حتى يوم الإثنين الموافق 24 إبريل الجارى.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه تم مد فترة تحصيل الرسوم للسماح للمواطنين الذين لم يتمكنوا من سداد الرسوم فى الفترة السابق تحديدها بسداد الرسوم .​

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