الأحد القادم.. بدء قبول طلبات 3743 فرصة عمل بالقليوبيةالجمعة، 21 ابريل 2017 11:44 م
تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية بعد غد الأحد، في قبول طلبات راغبي العمل على 3743 فرصة عمل بـ 34 شركة ومصنع، وذلك لمدة 10 أيام تنتهي في الثلاثاء 2 مايو المقبل ، برواتب تصل إلى 3000 جنيه.
صرح بذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص تتمثل في 1635 فرص عمل بأبو زعبل- الخانكة - المنطقة الصناعية السادسة بـ 3 شركات ، و860 فرصة بشبرا الخيمة ، في 4 شركات، و751 فرصة ببنها ، في 15 شركة ، و497 فرصة في قليوب في 12 شركة .
وقال “سعفان” : إن المؤهلات المطلوبة جميع المؤهلات العليا، فضلا عن بكالوريوس هندسة وطب وعلوم وحاسبات وتمريض ودبلوم صناعي ، بالإضافة إلي مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة وبدون .
ومن جانبه أشار فتحي دسوقي مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية إلي أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا ، منوها إلي أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها ، وتتمثل في مهندسين وعمال إنتاج وفرز وعاملات خياطة ، ومنسق ، وإداري ، وأطباء تمريض، وفني أشعة ، وعمال تعبئة وإنتاج ومبرمج وعامل ماكينة وصيانة حياكة وتعبئة ، وبيع وتسويق ومحاسبين وبائعين وأمن وكاشير وشيف ، وسماك وعامل أحذية ومندوبين مبيعات وسائقين ومصممين ملابس، وبترونيست ونساج .
وتتراوح الأجور من 1000 إلي 3000 جنيه ، وهناك مهن يتم تحديدها حسب الخبرة والمقابلة ، فضلا عن مهن تحاسب باليومية مثل عمال التعبئة ، بالإضافة إلي بدلات وحوافز لبعض المهن.
وقال إن الطلبات تقدم شخصيا إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية ” بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم، وذلك من بعد غد الأحد ، وحتي الثلاثاء 2 مايو المقبل ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، ماعدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
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