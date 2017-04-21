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ولادة آخر حوت قاتل في حدائق "سي وورلد" الأمريكية
حيتان حوت دولفين

ولادة آخر حوت قاتل في حدائق "سي وورلد" الأمريكية

الجمعة، 21 ابريل 2017 01:01 م

أعلنت حديقة “سي وورلد سان أنطونيو” الترفيهية ولادة آخر حوت قاتل فيها، بعد أن قررت إيقاف تربية ورعاية هذا النوع من الحيوانات الثديية المائية.

وتتوفر سلسلة حدائق “سي وورلد” على 24 حوتا قاتلا، وهو أكبر الأنواع حجما في عائلة الدلافين - وفقا لما نشرته سكاي نيوز .

فيما أشارت الحديقة الأمريكية، إلى إن “تاكارا” أنجبت الحوت القاتل الرضيع، مضيفة أنها لم تحدد بعد نوعه إذا ما كان ذكرا أم أنثى.

وجرى رصد حمل الأم، التي تبلغ من العمر 25 عاما، عندما اتخذت “سي وورلد” قرار وقف برنامجها لتربية ورعاية الحوت القاتل في مارس الماضي، بسبب الانتقادات المتزايدة وانخفاض إيرادات الحديقة.

حدائق سي وورلد

حدائق سي ورلد

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