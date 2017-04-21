تمكنت اجهزة الامن بالقليوبية من كشف غموض حادث سرقة تاجر قطع غيار سيارات عقب صرفه مبلغ مالى من احد البنوك بالعبور حيث تبين ان وراء ارتكاب الحادث تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين تخصصوا فى سرقة رواد البنوك بالمدينة تم ضبط المتهمين واحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم وتولت التحقيق

وكان المقدم علاء عطية رئيس مباحث قسم العبور قد تلقى بلاغا من سعيد خالد خليل 55 سنة تاجر قطع غيار معدات ومقيم بالحي السابع – دائرة القسم أنه عقب صرفه مبلغ 190 ألف جنيه من بنك الإسكندرية ( فرع كارفور العبور ) وتوجهه لمسكنه وترك المبلغ بحقيبة بالسيارة خاصته رقم ط أ ن 4587 ماركة متسوبيشي لانسر وعقب خروجه فوجئ بكسر زجاج السيارة والاستيلاء علي الحقيبة وبها المبلغ المالي تم اخطار اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية فكلف اللواء علاء سليم مدير المباحث الجنائية بسرعة كشف غموض الحادث وضبط المتهمين

وتوصلت التحريات الى ان مرتكبي الحادث كل من محمد ط م ” وشهرته ( محمد دولار ) عاطل والسابق اتهامه في 62 قضية ( سرقة – نشل – سرقة وسائل نقل – ضرب - شيك ) والمحكوم عليه هارب في 19 حكم حبس وعاصم م ا ” والسابق اتهامه في 38 قضية ( سرقة – سلاح – خطف شئ – أموال عامه ) والمحكوم عليه وهارب في 9 حكم حبس ( سرقة – تعدي علي موظف عام – تبديد ) ومحمد ع ع ” عاطل واللذين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا بزعامة الأول تخصص في تتبع رواد البنوك وسرقة ما يحوزونه من أموال

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا جميعا بارتكاب الواقعة وأنهم استخدموا في تلك الواقعة السيارة رقم ي ج 8157 ماركة هيونداي النترا موديل 2016م فضي اللون ( المستأجرة من معرض كروكودايل الكائن بمنطقة الزمالك القاهرة ) وأمكن بإرشادهم ضبط مبلغ 97.500 ألف جنيه من إجمالي المبلغ المستولي عليه والسيارة المستخدمة في الحادث وتولت النيابة التحقيق