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الملكة اليزابيث تحتفل بعيد ميلادها 91 ( صور )
الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث تحتفل بعيد ميلادها 91 ( صور )

الجمعة، 21 ابريل 2017 11:39 م

احتفلت ملكة بريطانيا، أكبر ملوك العالم وأطولهم جلوسا على العرش، بعيد ميلادها الحادي والتسعين، الجمعة، في حفل بسيط كالمعتاد.

وعادة ما تقضي الملكة اليزابيث الثانية عيد ميلادها في أجواء خصوصية، حيث ستطلق المدفعية في متنزه هايد بارك وبرج لندن احتفالا بالمناسبة .

وولدت الملكة يوم 21 أبريل عام 1926 بلندن، عندما كان كالفين كوليدج رئيسا للولايات المتحدة، وأصبحت ملكة عام1952 في سن الخامسة والعشرين.

ورغم سنها لاتزال إليزابيث تؤدي واجباتها الرسمية، إلا أنها قلصتها في السنوات الأخيرة .

الملكة اليزابيث

عيد ميلاد ملكة بريطانيا

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