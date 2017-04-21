بعد سنوات من التطوير، كشفت شركة “إيروموبيل” السلوفاكية، أمس الخميس، عن نسختها الجديدة والنهائية، من أول سيارة طائرة في العالم.

والسيارة، عبارة عن طائرة ذات إطار خفيف، يُمكن أن تتراجع اجنحتها مثل الحشرة، وتتحول لسيارة، ومدعومة بمحرك هجين، بسرعة قصوى 160 كم في الساعة، ومروحة خلفية.

وأعلنت الشركة، أن السيارة الطائرة الجديدة من نوعها، سوف تكون متاحة للطلب المسبق، في أقرب وقت هذا العام، ولكن ليس للجميع، لأنها ستكون بسعر يتراوح بين 1.3 مليون و1.6 مليون دولار.

وأشارت الشركة، إلى أنه يجب على المشتري، أن يحصل على رخصة الطيار؛ لاستخدامها في الهواء.

ومن المقرر، أن يتم تسليم السيارة الطائرة، خلال عام 2020.