أعلنت مصادر بمطار القاهرة، مغادرة الناشطة الأمريكية من أصل مصر، آية حجازي، بصحبة نائبة مستشارة الأمن القومي بالبيت الأبيض، دينا باول، على متن طائرة خاصة، متوجهة إلى واشنطن.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن اجازي، غادرت بصحبة دينا باول، متوجهة إلى واشنطن، قبل مغادرة الطائرة الخاصة لوزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الذي توجه إلى تل أبيب، في إطار جولته الأولى بالمنطقة، بعد لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

يُذكر أن إحدى المحاكم، قد برأت آية حجازي، وسبعة آخرين، أوائل الأسبوع الحالي، ثم أفرجت عنها يوم الثلاثاء، بعد حبسها لمدة ثلاث سنوات، في قضية استغلال للأطفال.