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مستشار «القادة والأركان»: الغواصة «تحيا مصر» تحول الماء إلى وقود
غواصة - تحيا مصر

مستشار «القادة والأركان»: الغواصة «تحيا مصر» تحول الماء إلى وقود

الجمعة، 21 ابريل 2017 11:09 م

أشار مستشار كلية القادة والأركان، محمد الشهاوي، إلى أن الغواصة “209/1400”، والمعروفة باسم “تحيا مصر”، تم بناؤها بترسانة شركة “تيسين كروب” في ألمانيا، وهي الأولى من بين أربع غواصات، ضمن صفقة عقدتها القاهرة مع برلين.

وأوضح الشهاوي، في مداخلة هاتفية مع فضائية “دريم”، اليوم الجمعة، أن الغواصة الجديدة، قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 21 عقدة، ويتراوح طولها بين 60 و73 متراً، وبإزاحة تصل إلى 1400 طن.

وأكد أن الغواصة لها القدرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات، وتم تزويدها بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، وتعد بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية.

وكشف الشهاوي، عن أن الغواصة الجديدة، تحول الماء إلى وقود، ويمكن استخدامها لنقل القوات الخاصة، وجمع المعلومات الاستخبارية.

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