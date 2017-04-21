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المشتبه به في «هجوم باريس» يسلم نفسه للشرطة البلجيكية
الشرطة البلجيكية

المشتبه به في «هجوم باريس» يسلم نفسه للشرطة البلجيكية

الجمعة، 21 ابريل 2017 11:04 م
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سلم المشتبه به الملاحق على خلفية اعتداء “شانزليزيه” بباريس نفسه للشرطة البلجيكية، وذلك حسبما ذكرت فضائية “العربية الحدث” في نبأ عاجل منذ قليل.

يذكر أن شرطيًا ومنفذ الهجوم قتلا أمس، في هجوم في شارع الشانزلية في فرنسا.

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