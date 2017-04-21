بدأت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية، منذ قليل، في إجراء إغلاق جزئي للطريق الدائري بمنطقة القوس الغربي بسبب أعمال إصلاح وتركيب فواصل.

وقال مصدر أمني: «في إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكباري برفع كفاءة وتطوير الطريق الدائري “القوس الغربي” وإسناد تلك الأعمال إلى شركة “سامكو” لصيانة وإصلاح الفواصل العرضية والطولية وتركيب فاصل حارات طولي بالمنطقة من مطلع الرماية والطريق الصحراوي حتى مطلع محور المريوطية بمنطقة الكيلو “9 د”، سيتم غلق حارة مرورية».

وأضاف المصدر الأمني، أن عرض الطريق بمنطقة الأعمال 4 حارات سيتم غلق حارة مرورية لتنفيذ الأعمال وفتح باقي الحارات أمام حركة المرور، مشيرًا إلى أن مدة الأعمال 12 يومًا على مدار 6 أسابيع خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع على مدار اليوم الكامل.

وأشار المصدر إلى أنه يتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة خلال مدة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكاملة لتأمين منطقة الأعمال.