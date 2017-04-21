استقبل الدكتور خـالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جون كاسن السفير البريطاني بالقاهرة لبحث سبل دعم التعاون العلمى بين البلدين وزيادة المنح الدراسية فى برنامج نيوتن مشرفة، وزيادة الأبحاث المشتركة بين الجامعات المصرية والبريطانية والتبادل العلمي والاستفادة من الخبرات المشتركة.

أكد الوزير حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مـع بريطانيا، وتدعيم الشـراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصـرية والإنجليزية.

وبحث الجانبان سبل إنشاء فروع للجامعات البريطانية فى مصر تواكب الفروع المنتشرة لها على مستوى العالم، ومناقشة زيادة أعداد الطلاب الدارسين بالجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة، وسبل تيسير الإجراءات الخاصة بإقامتهم، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، بالإضافة إلى استعراض أنشطة المركز الثقافي البريطاني والمراكز الأخرى التابعة له لتدريس اللغة الانجليزية للمصريين.

ومن جانبه أكد السفير البريطاني على استمرار التعاون بين مصر وبريطانيا في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء الدكتور حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات.