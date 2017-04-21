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مقتل جنديين في هجوم لحزب العمال الكردستاني في تركيا
الامن التركي يداهم مقار حزب العمال الكردستاني ـ داعش ـ تركي

مقتل جنديين في هجوم لحزب العمال الكردستاني في تركيا

الجمعة، 21 ابريل 2017 10:48 م
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أعلنت وسائل اعلام تركية عن مقتل جنديين تركيين في هجوم لحزب العمال الكردستاني في جبال شرناق، وذلك وفقا لما أفادت به فضائية “أكسترا نيوز”، في نبا عاجل لها، صباح اليوم الجمعة.

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