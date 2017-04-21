كشفت وكالة إيطالية، عن أعداد القتلى في صفوف “التنظيمات الإرهابية” بمصر، وذلك في أعقاب الضربات الأمنية المتواصلة، من قوات الجيش والشرطة، في شبه جزيرة سيناء.

وأعلنت وكالة “أنسا” الإيطالية، أن الجيش المصري، استطاع تصفية 500 “إرهابي”، خلال الفترة من سبتمبر إلى أوائل فبراير.

وأشارت الوكالة، إلى أن منطقة شبه جزيرة سيناء، وخاصة الجزء الشمالي الشرقي لها، يوجد بها العديد من الإرهابيين، حيث كانت آخر عملياتهم؛ هي الهجوم على كمين أمني بدير “سانت كاترين”، الذى يُعتبر أهم مكان للعبادة، في جنوب سيناء.