 Moheet on google
الجمعة 21 ابريل 2017 12:17 مساءً
روابط سريعة
الجيش المصري يصفي 500 «إرهابي» خلال 6 أشهر
دبابات ـ الجيش المصري ـ سيناء

الجيش المصري يصفي 500 «إرهابي» خلال 6 أشهر

الجمعة، 21 ابريل 2017 10:48 م

كشفت وكالة إيطالية، عن أعداد القتلى في صفوف “التنظيمات الإرهابية” بمصر، وذلك في أعقاب الضربات الأمنية المتواصلة، من قوات الجيش والشرطة، في شبه جزيرة سيناء.

وأعلنت وكالة “أنسا” الإيطالية، أن الجيش المصري، استطاع تصفية 500 “إرهابي”، خلال الفترة من سبتمبر إلى أوائل فبراير.

وأشارت الوكالة، إلى أن منطقة شبه جزيرة سيناء، وخاصة الجزء الشمالي الشرقي لها، يوجد بها العديد من الإرهابيين، حيث كانت آخر عملياتهم؛ هي الهجوم على كمين أمني بدير “سانت كاترين”، الذى يُعتبر أهم مكان للعبادة، في جنوب سيناء.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3