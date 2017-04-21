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كم استغرقت أطول خطبة لـ«الرسول»؟!
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كم استغرقت أطول خطبة لـ«الرسول»؟!

الجمعة، 21 ابريل 2017 10:40 م

شدد الداعية الإسلامي، الشيخ إبراهيم رضا، على ضرورة أن يكون هناك توازن بين الدين والدنيا في حياة الإنسان.

وأوضح رضا، في حوار مع فضائية “الحياة”، اليوم الجمعة، أن عمل الإنسان، وتربية أولاده، وانفاقه على بيته، وكذلك الجماع بين الزوجين عبادة، لافتاً إلى أن الله - سبحانه وتعالى -، يعطي للإنسان أجراً على تلك الأفعال.

وفي سياق آخر، كشف الداعية الإسلامي، عن أن أطول خطبة للرسول محمد - صلى الله عليه وسلم -، لم تزد عن 8 دقائق، وليس ساعة أو اثنين، حيث أن الله أعطاه جوامع الكلام، فكان كلامه مختصر وذو معاني كبيرة.

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