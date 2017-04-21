يصطدم اليوم الجمعة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بنظيره الأهلي، فى إطار الجولة الخامسة بالدور الثانى من الدورى الممتاز.

كما تشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من: سبورتنج مع هليوبوليس، ووادى دجلة مع الشمس، وسموحة مع دلفى، وذلك على صالة الاتحاد السكندرى.

فيما تقام الجولة السادسة غدا السبت بمواجهات بين كل من هليوبوليس مع سموحة، وسبورتنج مع دلفى، ووادى دجلة مع الأهلى، والشمس مع الزمالك.