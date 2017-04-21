قال وزير الداخلية البلجيكي، اليوم الجمعة، إن منفذ هجوم باريس مواطن فرنسي، وليس بلجيكي كما أدعى تنظيم “داعش” الإرهابي، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وقد عثرت الشرطة الفرنسية على بندقية وأسلحة بيضاء من بينها سكين مطبخ فى سيارة منفذ اعتداء الشانزليزيه بباريس الذى قتل أمس بعد إطلاقه النار على قوات الأمن مما تسبب فى قتل شرطى وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى سائحة أجنبية.

وقد قامت الشرطة الفرنسية بتفتيش مسكّن المهاجم المعروف بتطرفه لدى أجهزة الأمن التى قامت باستجواب ثلاثة من المحيطين به واحتجزتهم رهن التحقيق.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عن هذا الهجوم زاعما أن منفذ الاعتداء يدعى أبو يوسف البلچيكى، فيما أعلنت الداخلية الفرنسية أنها تلقت مذكرة بحث من السلطات البلجيكية عن مشتبه به ثانى ربما يكون على صلة بهجوم الشانزليزيه.

وقام الرجل الذى أرسلت السلطات البلجيكية مذكرة بحث عنه لفرنسا بتسليم نفسه صباح اليوم الجمعة فى مركز شرطة بمدينة ” أنفرس” البلجيكية.