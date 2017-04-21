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العثور على بندقية وأسلحة بيضاء في سيارة منفذ «هجوم باريس»
الشرطة الفرنسية

العثور على بندقية وأسلحة بيضاء في سيارة منفذ «هجوم باريس»

الجمعة، 21 ابريل 2017 10:22 ص

عثرت الشرطة الفرنسية على بندقية وأسلحة بيضاء من بينها سكين مطبخ في سيارة منفذ اعتداء الشانزليزيه بباريس الذي قتل أمس بعد إطلاقه النار على قوات الأمن مما تسبب في قتل شرطي و إصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى سائحة أجنبية.

وقد قامت الشرطة الفرنسية بتفتيش مسكّن المهاجم المعروف بتطرفه لدى أجهزة الأمن التي قامت باستجواب ثلاثة من المحيطين به واحتجزتهم رهن التحقيق.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عن هذا الهجوم زاعما أن منفذ الاعتداء يدعى أبو يوسف البلچيكي، فيما أعلنت الداخلية الفرنسية أنها تلقت مذكرة بحث من السلطات البلجيكية عن مشتبه به ثاني ربما يكون على صلة بهجوم الشانزليزيه .

وقام الرجل الذي أرسلت السلطات البلجيكية مذكرة بحث عنه لفرنسا بتسليم نفسه صباح اليوم الجمعة في مركز شرطة بمدينة ” أنفرس” البلجيكية.

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