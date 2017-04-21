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الأهلي يمنح أوباما عقود انتقاله للأحمر.. ويسترد 200 ألف جنيه
يوسف اوباما

الأهلي يمنح أوباما عقود انتقاله للأحمر.. ويسترد 200 ألف جنيه

الجمعة، 21 ابريل 2017 10:18 ص
متابعات

رغم حصول الأهلي على توقيع يوسف أوباما نجم وادى دجلة الحالى والزمالك السابق، وذلك فى حضور عصام سراج مدير إدارة التعاقدات فى أحد الكافيهات مؤخرا، إلا أن الإدارة الحمراء أعادت العقود المبدئية للاعب بناء على طلبه.

واتفق الطرفان أن يتم تأجيل إتمام التعاقد بشكل رسمى حتى نهاية الموسم، فى الوقت الذى تلقى اللاعب عرضا من أحد الأندية البرتغالية، وهو ما دعمه عدم استقرار حسام البدرى المدير الفنى للأهلي على التعاقد مع اللاعب من عدمه.

وقام أوباما برد مُقدم التعاقد الذى كان قد حصل عليه، والذى وصلت قيمته لـ200 ألف جنيه، قبل أن يحصل على العقود الموقعة من الطرفين، خاصة أن لأوباما الحق فى التوقيع لأى ناد حالياً فى ظل انتهاء عقده مع وادى دجلة بنهاية الموسم الحالى.

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