أكد ياسر عبد العزيز، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم، أن “التصفية النهائية لمسابقة أوائل الطلبة ستبدأ غدًا السبت فى الفترة من 22/4 إلى 24/4/2017 بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر”.

وأوضح عبد العزيز، أن المسابقة بدأت على مستوى المدارس بالإدارات التعليمية؛ لتصعيد فريق من أفضل العناصر على مستوى كل إدارة، للتصفية على مستوى الإدارات بالمديرية فى الفترة من 19/2/2017 إلى 23/2/2017.

وأضاف أنه تم تقسيم المديريات التعليمية إلى خمسة قطاعات على مستوى الجمهورية لتصعيد خمس فرق للتصفية النهائية.

وقال عبد العزيز إنه تم تنفيذ المسابقة فى ضوء التعليمات المتبعة والتى من شأنها تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية، ومبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب المديريات المشاركة.

وأشار إلى أنه فاز من الخمس قطاعات كل من مديريات القاهرة، ودمياط، والدقهلية، وأسيوط، وقنا، وهى القطاعات المشاركة فى التصفية النهائية، كما سيتم مشاركة فريق مديرية البحر الأحمر فى التصفية النهائية باعتباره الفريق المستضيف للتصفية النهائية.