رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة أمارات مصر للمنتجات البترولية لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2016 بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول .

طالب الوزير خلال أعمال الجمعية بضرورة تحقيق انتشار أكبر للشركة فى مدن ومحافظات مصر مع ضرورة إزالة كافة المعوقات التى يمكن أن تحول دون تحقيق هذا الهدف , مشيراً إلى الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركة لتحقيق الانتشار وإقامة محطات تموين وخدمة جديدة فى المشروع القومى للطرق الذى تنفذه الحكومة حالياً فى جميع مناطق مصر , كما أكد على أهمية الدورات التدريبية التى تنفذها الشركة لرفع معدلات الأداء وزيادة الوعى البيئى والسلامة المهنية , وشدد على أهمية استغلال إمكانيات قطاع البترول التدريبية فى هذا المجال .

وأشار المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة إلى أن سياسة امارات مصر ترتكز على توسيع أنشطتها ومواكبة أحدث الأنظمة والتقنيات المقدمة عالمياً والتواجد فى مواقع استراتيجية على الطرق الحيوية والسريعة وشبكات الطرق الجديدة لتقديم خدمات متكاملة لحركة النقل والجمهور على هذه الطرق .

وأوضح محمد جمعة بن شرف المدير العام أن الشركة تقدم خدماتها من خلال 13 محطة متميزة على الطرق الحيوية بمحافظات القاهرة والجيزة والواحات والأسكندرية والبحيرة والمنوفية هذا بالإضافة إلى منطقة السخنة , كما تتميز بتنوع أنشطتها والخدمات التى تقدمها وفق المتطلبات العصرية ، وهناك 3 محطات تحت الإنشاء من المخطط تشغيلها خلال العام الحالى فى مناطق مدينتى والرحاب ودمنهور , مشيراً إلى أنه تم زيادة عدد شاحنات نقل المنتجات البترولية لاستيعاب التعاقدات الجديدة للعملاء مع تحديث آليات الرقابة وتفعيل نظام ATG .

وأشار إلى الشراكة مع مصر للبترول لإنشاء وتشغيل وإدارة محطة تموين الطائرات بمطار برج العرب ( مشروع أمصرجيت ) بالإضافة إلى اتفاقية تجارية للعمل فى مجال تموين الطائرات فى المطارات الإقليمية بمصر , وكذلك التعاون مع شركات البترول الأخرى فى مجالات خلط وتعبئة وتجميع الزيوت المستعملة وإنشاء محطات على أراض مملوكة لشركات البترول , فضلاً عن التعاون مع شركة إكسون موبيل فى مجال تموين الطائرات بالوقود .