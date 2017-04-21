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شرط وحيد لتحسن العلاقات بين مصر والسودان
اماني الطويل - أماني الطويل

شرط وحيد لتحسن العلاقات بين مصر والسودان

الجمعة، 21 ابريل 2017 10:09 ص

اعتبرت رئيس الوحدة الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الأفريقية، الدكتورة أماني الطويل، أن الأزمة بين مصر والسودان “مفتعلة”، وذلك بعد التراشق الشعبي، بين البلدين، في أعقاب فتح ملف “حلايب وشلاتسن”.

وأشارت الطويل، في مداخلة هاتفية مع فضائية “أون لايف”، اليوم الجمعة، إلى أن اجتماع لجنة المشاورات بين البلدين، وتوقيع ميثاق الشرف الإعلامي؛ هدفة تطوير العلاقات وليس تدهورها.

وتوقعت أن تتحسن العلاقات بين البلدين، عندما يتم تناول القضايا المشتركة بشفافية، وليس بمجر توقيع الميثاق.

وأضافت الطويل، أن السودان دولة لديها تحالفات في المنطقة، ليست ثابتة.

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