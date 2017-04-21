تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة، حزمة من الموضوعات المتنوعة التي تتعلق بالشأنين المحلي والدولي.

اكتشاف مقبرة أوسر

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان “تكثيف الجهود الدولية لتجفيف منابع الإرهاب.. الرئيس: يشيد بصمود العلاقات المصرية ــ الأمريكية أمام التحديات الصعبة”، قالت الصحيفة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتجفيف منابع الإرهاب وتوجيه رسالة حاسمة إلى الدول التي تدعمه، عبر إيقاف تمويل التنظيمات الإرهابية أو مدها بالسلاح والمقاتلين، جاء ذلك خلال استقباله أمس جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي، بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ودينا باول نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للشئون الإستراتيجية، وستيفن بيكروفت السفير الأمريكي بالقاهرة.

كما أكّد الرئيس قوة العلاقات المصرية - الأمريكية وما تتميز به من طابع إستراتيجي، وصمودها أمام الكثير من التحديات الصعبة، خلال السنوات الماضية، وشدد على حرص مصر على أن تشهد العلاقات انطلاقة قوية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقد تطرق اللقاء إلى أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره خلال الفترة المقبلة، لاسيما على ضوء الوضع الإقليمي المتأزم الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية من أجل استعادة الأمن والاستقرار، كما تم بحث التحديات الإقليمية والدولية، وخاصة مكافحة الإرهاب، حيث تم تناول ظاهرة الإرهاب من جوانبها المختلفة سواء العسكرية أو الأيديولوجية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، بأن ماتيس أوضح أهمية دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بجهودها في مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن مواقفها بشأن دعم الاستقرار في المنطقة وتسوية أزماتها، وأكد دعم بلاده الكامل الجهود المصرية في هذا الاتجاه.

وبعنوان “السيسي للبشير: أمن مصر والسودان واحد”.. قالت الصحيفة إن سامح شكري وزير الخارجية نقل رسائل شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير، خلال زيارته أمس الخرطوم لترؤس وفد مصر في اجتماع لجنة المشاورات السياسية يبن البلدين.

وبعنوان “655 مشروعا صناعيا جديدا منذ بداية العام”.. قالت الصحيفة إن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أعلن منح 655 مشروعا صناعيا موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال الربع الأول من العام الجاري باستثمارات قيمتها 6ر15 مليار جنيه شملت المشروعات 9 قطاعات صناعية متنوعة وتوفر نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة.

وتحت عنوان “عامر يبحث بواشنطن جذب الاستثمارات الأجنبية”.. قالت الأهرام إنه قبيل بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن أمس عقد طارق عامر محافظ البك المركزي سلسلة من الاجتماعات في واشنطن ونيويورك مع ممثلي إدارة أسواق المال والاستثمار وإدارة السياسة النقدية بصندوق النقد وناقش أخر التطورات السياسية والاقتصادية عالميا وتأثيرها على الاقتصاد المصري وسبل التعاون لضخ الاستثمارات الأجنبية.

اكتشاف مقبرة أوسر

وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان “خلال اجتماع مشاكل الإغراق واستيراد الخردة.. رئيس الوزراء: لا زيادة في أسعار الطاقة لمصانع الحديد والصلب”.. قالت الصحيفة إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أكد أن لقاءه مع منتجي الحديد والصلب تطرق إلى الاتفاق على بدء حل مشاكل الحديد في الموانيء واستقبال الحديد الخردة بالإضافة إلى الاتفاق على مراجعة إجراءات الإغراق المتعلقة بالحديد موضحا أنه لا يوجد تغيير في أسعار الطاقة المطبقة في مصانع الحديد والصلب حيث إن الأسعار كما هى ولا تغيير بها.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بملف الصناعة ودراسة سبل تطويرها في مختلف القطاعات باعتبارها من أهم العناصر التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.. مشيرا إلى أن قطاع الحديد والصلب يأتي ضمن القطاعات الصناعية المهمة لما له من دور كبير في توفير احتياجات المشروعات التنموية والخدمية وهو ما يدعم تنفيذ أهداف خطط التنمية المستدامة وخلال الاجتماع تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لحل مشكلات مصنعي الحديد بالموانيء بما يسهم في تقديم التيسيرات الخاصة لتوفير لوازم تصنيع الحديد ويعمل على خفض فترات الانتظار داخل تلك الموانيء وزيادة حجم الإنتاج بما يلبي متطلبات السوق المحلي هذا بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع ودعم الصناعة المحلية.

وبعنوان “أولاند” يمنح محلب أعلى وسام فرنسي” قالت الجمهورية إن الرئيس فرانسوا أولاند رئيس فرنسا منح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي تقديرا لدوره في تدعيم العلاقات المصرية الفرنسية.

وأشاد السفير الفرنسي لدى مصر أندريه باران خلال الحفل الذي أقيم بالسفارة الفرنسية بالقاهرة وحضره عدد من كبار رجال الدولة بهذه المناسبة بالدور الوطني للمهندس إبراهيم محلب وإسهاماته في تطوير قطاع التشييد والبناء في مصر في جميع المناصب التي تقلدها.

وبعنوان “350 تمثالا بمقبرة “أوسر حات” بالأقصر”، قالت الصحيفة إن الدكتور مصطفى وزيري مدير عام منطقة آثار الأقصر ورئيس البعثة المصرية العاملة بمقبرة أوسر حات أعلن عن العثور على 350 تمثالا جديدا من الأوشابتي داخل المقبرة ليصل عدد تلك التماثيل المكتشفة إلى 1400 تمثال.

كان الدكتور خالد العناني وزير الآثار قد أعلن عن اكتشاف مقبرة مستشار المدينة “أوسر حات” على أيدي بعثة مصرية خالصة بقيادة الدكتور مصطفى وزيري مدير آثار الأقصر والتي تعود للأسرة 18 بالدولة الحديثة بمنطقة دراع أبوالنجا بالبر الغربي الأقصر في حضور كل من الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر والسفير الفرنسي بالقاهرة أندريه باران والدكتور محمد عبدالعزيز مدير منطقة آثار الأقصر والقيادات الأثرية بالمنطقة.

وتحت عنوان “قرعة حجاج الجمعيات بعد غد”، قالت الصحيفة إن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قررت إجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438 هـ 2017 م بعد غد بمقر الوزارة حيث سيتم اختيار 12 ألف فائز بمثلوا جميع محافظات الجمهورية من خلال قرعة إلكترونية علنية وسيتم إعلان النتائج فور انتهاء القرعة على موقع المؤسسة وعلى بوابة الحج الموحدة لتيسير الحج والعمرة وموقع الوزارة... بلغ عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام من أعضاء الجمعيات الأهلية 40 ألف مواطن وتم استبعاد طلبات المواطنين السابق تسجيلهم في حج القرعة بوزارة الداخلية لهذا العام، وكذلك استبعاد من سبق له أداء فريضة الحج خلال الخمس سنوات الماضية وتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي عند 4 مستويات للحج تلبية لجميع متطلبات المواطنين.

اكتشاف مقبرة أوسر

وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان “الجو شديد الحرارة.. والأرصاد تنصح بالألوان الفاتحة” قالت الصحيفة إن البلاد تشهد اعتبارًا من اليوم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 7 إلى 8 درجات مئوية ليسود طقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية أثناء ساعات النهار.. ويرجع السبب في ذلك لتأثر البلاد بكتل هواء ساخنة قادمة من شبه الجزيرة العربية.. صرح بذلك د.أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية.. وأشار إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة غدا ومن المتوقع انخفاضها بعد غد بحوالي 10 درجات مئوية.. ونصح عبد العال المواطنين بارتداء الملابس الصيفية ذات الألوان الفاتحة وتناول السوائل بكميات كبيرة والابتعاد عن الأشعة المباشرة للشمس وفتح النوافذ للتهوية.

وبعنوان “لاجارد: مصر دولة كبيرة.. وتمتلك فرص استثمار كثيرة.. برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يهدف لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.. قالت الصحيفة إن كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة المصرية يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وإعادة الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح، من خلال زيادة الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل، مشيرة إلى التحدي الحقيقي الذي يجب التصدي له ومعالجته بشكل فعال هو ارتفاع مستوى الأسعار.. وأضافت أن مصر دولة كبيرة وبها العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تحقق التنمية الاقتصادية المنشودة، إذا تم استغلال هذه الفرص بشكل فعال.