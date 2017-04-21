كشف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور وحيد سعودي، عن تعرض مصر، لموجة شديدة الحرارة، على مدار اليوم وغداً.

وأعلن سعودي، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن “الموجة الحارة”، ستنكسر يوم الأحد المقبل.

وأشار المتحدث باسم “الأرصاد”، إلى أن الطقس اليوم وغداً شديد الحرارة نهاراً، يميل للبرودة ليلاً، لافتاً إلى أن درجات الحرارة، لن تنخفض مرة أخرى، كما حدث منذ شهرين.