أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن الشرطة الفرنسية أوقفت 3 أفراد من عائلة منفذ هجوم باريس.

وكان قد أعلن تنظيم داعش الإرهابي عن مسؤوليته عن هجوم باريس، الذي أسفر عن مقتل شرطي على جادة الشانزيليزيه في العاصمة الفرنسية.

ونقلت فرانس برس عن وكالة أعماق التابعة للتنظيم الإرهابي “منفذ الهجوم في منطقة الشانزيليزيه وسط باريس هو أبو يوسف البلجيكي وهو أحد مقاتلي داعش”.