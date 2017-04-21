تنفيذ أول عملية إعدام في ولاية «أركنسو الأمريكية» منذ 12 عاماً

نفذت ولاية أركنسو الأمريكية أول حكم إعدام منذ 12 عاما بعد معركة قانونية طويلة بشأن استخدام عقوبة الإعدام فى الولايات المتحدة والتى انخفضت فى 2016 إلى أدنى مستوى لها فى ربع قرن.

وأعلن المتحدث باسم إدارة السجون إعدام ليديل لى (51 عاما) الساعة 0456 بتوقيت جرينتش فى سجن كومينس فى مدينة جرادي.

وكان لى قد أدين وحكم عليه بالإعدام لضربه ديبرا ريسى ضربا أفضى إلى الموت بواسطة مفتاح لتغيير إطار السيارات فى عام 1993. وتواجد أقارب الضحية فى سجن كومينس وأبلغوا وسائل الإعلام أن لى يستحق أن يموت لارتكابه جريمة دمرت حياتهم.

وتقدم محامو لى، الذى أمضى أكثر من 20 عاما فى السجن انتظارا لتنفيذ الحكم، عدة التماسات إلى محاكم كثيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام بالحقنة المميتة.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية كل الالتماسات المقدمة من محامى لى ومن مجموعة مدانين آخرين محكوم عليهم بالإعدام فى أركنسو.