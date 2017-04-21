 Moheet on google
الجمعة 21 ابريل 2017 10:48 صباحاً
روابط سريعة
تنفيذ أول عملية إعدام في ولاية «أركنسو الأمريكية» منذ 12 عاماً
الشرطة الأمريكية

تنفيذ أول عملية إعدام في ولاية «أركنسو الأمريكية» منذ 12 عاماً

الجمعة، 21 ابريل 2017 09:59 ص
متابعات

نفذت ولاية أركنسو الأمريكية أول حكم إعدام منذ 12 عاما بعد معركة قانونية طويلة بشأن استخدام عقوبة الإعدام فى الولايات المتحدة والتى انخفضت فى 2016 إلى أدنى مستوى لها فى ربع قرن.

وأعلن المتحدث باسم إدارة السجون إعدام ليديل لى (51 عاما) الساعة 0456 بتوقيت جرينتش فى سجن كومينس فى مدينة جرادي.

وكان لى قد أدين وحكم عليه بالإعدام لضربه ديبرا ريسى ضربا أفضى إلى الموت بواسطة مفتاح لتغيير إطار السيارات فى عام 1993. وتواجد أقارب الضحية فى سجن كومينس وأبلغوا وسائل الإعلام أن لى يستحق أن يموت لارتكابه جريمة دمرت حياتهم.

وتقدم محامو لى، الذى أمضى أكثر من 20 عاما فى السجن انتظارا لتنفيذ الحكم، عدة التماسات إلى محاكم كثيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام بالحقنة المميتة.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية كل الالتماسات المقدمة من محامى لى ومن مجموعة مدانين آخرين محكوم عليهم بالإعدام فى أركنسو.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3