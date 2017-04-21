محمد الإتربي: إعطاء الأولوية الأولى لتواجد مكتب تمثيل بنك مصر بالسوق الصينيالجمعة، 21 ابريل 2017 10:03 ص
إفتتح محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر مكتب تمثيل لبنك مصر بمدينة غوانزو بالصين بحضور كل من السفير أسامة المجدوب سفير مصر بالصين، و ممدوح سلمان الوزير المفوض ورئيس المكتب الاقتصادى والتجارى.
وخلال الافتتاح قال محمد الاتربي رئيس بنك مصر،إنه تم اعطاء الأولوية الأولى لتواجد مكتب تمثيل بنك مصر بالسوق الصيني في إطار استراتيجية توسيع قاعدة التواجد الخارجي للبنك في أسواق جديدة، انطلاقا من عمق العلاقات بين مصر والصين بصفتهما دول حضارية ذات تاريخ عريق، حيث تعد الصين على مرالسنين شريك تجاري استراتيجي لمصر.
وأشار الإتربي الى أن توقيع مصر على اتفاقية ” الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” يعد تأكيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط كلا البلدين وبما يؤدي إلي ربط الصين بالقارة الأفريقية عبر مصر وذلك من خلال مجاري ملاحية وسكك حديدية وطرق برية.
ويرجع اختيار مدينة غوانزو ليتواجد بها مكتب تمثيل بنك مصر لتغطية منطقة جديدة من الصين حيث تعتبر مدينة “غوانزو” من أهم المدن الصينية وعاصمة إقليم غوانغدونغ الهام بجنوب الصين، وهى البوابة الجنوبية للصين مع العالم ويتواجد بها الغالبية العظمى من مؤسسات المال والأعمال وبالتالي تعتبر المركز المالي لجنوب الصين .
وجديراً بالذكر أن بنك مصر يتعامل ويتبادل تسهيلات مصرفية مباشرة وغير مباشرة مع أكبر البنوك الموجودة بدولة الصين وبما يغطى عمليات مصرفية متبادلة مع هذه البنوك بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية سنوياً في مجالات مختلفة، يأتي على رأسها تمويل التجارة البينية بين الدولتين (في صورة اعتمادات وتحصيلات مستنديه وخطابات ضمان) فضلاً عن التحويلات الخارجية وتنفيذ أوامر الدفع وغيرها من المجالات.
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