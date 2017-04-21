كشف «غاز» جديد في كفر الشيخالجمعة، 21 ابريل 2017 09:55 ص
أعلنت شركة إس دى إكس إنرجى التابعة لمجموعة سى دراجون الكندية، العاملة فى مجال النفط والغاز بمصر، عن اكتشافها للغاز الطبيعى خلال قيامها بأعمال الحفر ببئر SD-1X بامتياز منطقة جنوب دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
وأشارت الشركة فى بيان لها عبر موقعها الالكترونى إلى وصولها إلى عمق حفر يصل إلى نحو 7777 قدما، وهو العمق المستهدف بهذه البئر، وهى الطبقة التى تسمى أبو ماضى، مشيرة إلى أن إنتاج الغاز بهذه الطبقة يصل إلى ارتفاع 65 قدما.
وأوضحت الشركة أن ما توصلت إليه أثناء عمليات الحفر يتوافق مع الدراسات المبدئية للشركة التى وضعتها الشركة قبل بدء الحفر، وتابعت الشركة أنها ستستكمل أعمال الحفر وصولا إلى طبقة أبو رواش المنتجة للزيت الخام.
وأشارت الشركة إلى قيامها الآن بالمزيد من إعادة التقييم للعمل فى ذلك الامتياز حتى تتوصل لبيانات دقيقة حول كميات الإنتاج المتوقعة.
وتعمل الشركة مع شركة بترو أمير، بشمال غرب جمسة بمنطقة خليج السويس، حيث تنتج نحو 6000 برميل يوميا ، ومنطقة مسعدة بخليج السويس مع الشركة العامة للبترول ويبلغ إنتاج المنطقة نحو 4200 برميل يوميا، فيما تقوم بعمليات الاستكشاف والبحث والتنقيب بمنطقة جنوب رمضان بمنطقة خليج السويس أيضا.
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