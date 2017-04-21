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50 ألف «مقاتل فرنسي» لتأمين الانتخابات الرئاسية
الجيش الفرنسي

50 ألف «مقاتل فرنسي» لتأمين الانتخابات الرئاسية

الجمعة، 21 ابريل 2017 09:25 ص

أكد رئيس الحكومة الفرنسية برنارد كازانوف، منذ قليل، أن الحكومة والقوات الأمنية على استعداد تام لاجراء الانتخابات الرئاسية ولا شيء سيمنع إجراءها.

وأضاف كازانوف، أنه سيتم نشر 50 ألف عنصر أمن إضافي لتأمين عملية الانتخابات.

وكان قد تبنى تنظيم داعش الإرهابي، الهجوم الذي وقع في الشانزيليزيه بباريس، والذي أدى إلى مقتل شرطي وإصابة مدنيين أخرين.

وقالت وكالة أعماق، التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، إن منفذ هجوم الشانزيليزيه هو أبو يوسف البلجيكي أحد مقاتلي التنظيم.

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