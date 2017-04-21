وجهت الفنانة مي كساب رسالة لزوجها المطرب الشعبي أوكا وصديقه أورتيجا، تنبأت خلالها بقرب خروجهما من السجن وعودتهما لجمهورهما.

وقالت كساب، في تدوينة عر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”: “الله الحق العدل الكريم الرحمن الرحيم القادر على كل شيء، هيرجع ضحكتكم وضحكتنا قريب جدًا إن شاء الله.. أوكا وأورتيجا مظلومين”.

وتابعت: “واللي يعرفهم كويس هيكون متأكد زيي من الحقيقة، كلها كام يوم ويخرجوا بالسلامة وتسمعوا منهم حكاية شابين كل ذنبهم في الحياة طيبتهم الزيادة عن اللزوم وثقتهم في أي حد”.

الجدير بالذكر أن أوكا وأورتيجا تم القبض عليهما داخل مطار القاهرة الدولي، وذلك عقب وضع اسميهما على قوائم الممنوعين من السفر، واتهامهما بتزوير أوراق رسمية.