قالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية أعادت فتح معبر طابا الحدودي مع مصر.

وكانت السلطات الإسرائيلية قررت قبل عدة أيام إغلاق المعبر، وذلك حتى نهاية عيد الفصح اليهودي، وحذرت هيئة مكافحة الإرهاب السياح الإسرائيليين من السفر إلى كل من تركيا وسيناء خلال الأعياد القريبة.