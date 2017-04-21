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الجمعة 21 ابريل 2017 09:07 صباحاً
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طائرات التحالف تستهدف مواقع «داعش» في الطبقة
التحالف الدولي

طائرات التحالف تستهدف مواقع «داعش» في الطبقة

الجمعة، 21 ابريل 2017 09:06 ص

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، عن استهداف طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” في مدينة الطبقة وضواحيها.

وذكر المرصد - حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية - “إن قوات سوريا الديمقراطية تواصل تقدمها في ضواحي المدينة، فضلا عن تمكنها من تأمين خروج مئات المدنيين من مناطق الاشتباكات”.

وفي سياق متصل، أشار المرصد إلى مقتل مدنيين اثنين على الأقل وإصابة آخرين بجروح في اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة في ريف حماة الشمالي، مضيفا أن مسلحي المعارضة شنوا هجوما معاكسا على بلدة طيبة الإمام، تمكنوا خلاله من استعادة أجزاء من المدينة.

وفي محافظة درعا جنوب سوريا، أفاد المرصد بأن الطيران المروحي السوري ألقى 16 برميا متفجرا على الأقل على مناطق سيطرة المعارضة في المدينة.

وفي المقابل، أعلنت المعارضة سيطرتها على المزيد من المباني في حي المنشية بدرعا، بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية في الحي.

ومن ناحية أخرى، أعلنت لجان التنسيق المحلية تعرض حيي القابون وتشرين بشرق دمشق ومناطق في الغوطة الشرقية إلى قصف عنيف من القوات النظامية، مضيفة “إن القوات الحكومية شنت هجوما على شرق دمشق،

اندلعت على إثره اشتباكات عنيفة مع مسلحي المعارضة المتحصنين في المنطقة، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين”.

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