العثور على 3 جثث «مقطوعة الرأس» في رفح

عثر أهالي مدينة رفح مساء الخميس على جثث 3 من الشباب مذبوحة ومفصولة الرأس في أحد شوارع المدينة قرب سوق رفح.

وقال شهود عيان إن الجثث تعود لكل من “محمد.ك 20عاماً، وع.ع 36سنة، وع س 25سنة”، وتم نقل الجثث والرؤوس إلى مستشفى رفح العام.

وأضافوا أنه تم إخطار الأجهزة الأمنية مرجحين قيام عناصر داعش سيناء، بذبح الشباب الثلاثة.

يذكر أن القوات الجوية المصرية بشمال ووسط سيناء تمكنت في وقت سابق الخميس من استهداف وتدمير عدد من البؤر الإرهابية، فضلاً عن تدمير 4 عربات ربع نقل خاصة بعناصر داعش سيناء.

وأعلن المتحدث العسكري المصري، مقتل 19 إرهابيا، منهم أحد القادة البارزين داخل ما يسمى تنظيم أنصار بيت المقدس، وهو رئيس اللجنة الشرعية، والمسؤول عن الاستجواب داخل التنظيم.

