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عودة وزير الري إلى القاهرة قادماً من إثيوبيا
وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي‎

عودة وزير الري إلى القاهرة قادماً من إثيوبيا

الجمعة، 21 ابريل 2017 08:51 ص

عاد إلى القاهرة، اليوم الجمعة، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، قادما على الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا بعد زيارة خارجية إستغرقت ثلاثة أيام فى إطار جولاته الخارجية بدول القارة الأفريقية.

وكان عبدالعاطى قد تلقى قبل مغادرته مصر منذ ثلاثة أيام تقريرا مفصلا بشأن جهود الوزارة فى مجال مواجهة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية حيث قامت الوزارة ممثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل منذ بدء الحملة الموسعة فى أول مارس 2017 وحتى أواخر الأسبوع الحالى بإزالة 7 آلاف و168 حالة تعدٍ على نهر النيل متنوعة بين مبانى سكنية وأعمال ردم وغيرها.

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