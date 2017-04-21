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ذهب البيانو أصبح "كنزا وطنيا" لا تعود ملكيته لأحد
كنز البيانو ذهب

ذهب البيانو أصبح "كنزا وطنيا" لا تعود ملكيته لأحد

الجمعة، 21 ابريل 2017 08:50 ص

أصبح كنزا البيانو، كنزا وطنيا لا تعود ملكيته لأحد، وذلك بعدما
انتهت مهلة السلطات البريطانية للعثور على الورثة الشرعيين أمس الخميس .

وكانت السلطات دعت المواطنين في مارس الماضي إلى تقديم معلومات قد تدل على الورثة الشرعيين للكنز، على أن تنتهي المهلة في الـ 20 من أبريل الجاري.

وقالت السلطات إنها عجزت خلال الفترة الماضية عن الوصول إلى الورثة الحقيقيين للبيانو قبل العام 1983 - وفقا لسكاي نيوز .

واكتشف أمر كنز البيانو الذي يتكون من 913 قطعة ذهبية من الجنيه الذهبي الإنجليزي العام الماضي، عندما حاول أصحابه إصلاحه.

وتزن القطع الذهبية نحو 6 كجم، ويعتقد أنه جرى سكها في أواخر القرن التاسع عشر و بدايات القرن العشرين.

وتعتبر هذه أكبر كمية موجودة من الجنيه الذهبي الإنجليزي .

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