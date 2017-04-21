قانون الطوارئ.. حبس من يفتح «حساب جديد» على فيس بوك

فجر أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، محمد نور فرحات، مفاجأة من العيار الثقيل، تخص “قانون الطوارئ”، والرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف فرحات، في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن أن سلطات الدولة، يجوز لها أن تحبس الشخص الذي ينشىء حساباً جديداً على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعد غلق حسابه الأصلي.

وقال أستاذ القانون: “سألني أحد الإخوة الصحفيين بالأمس؛ هل إعلان حالة الطوارئ يجيز غلق حسابات الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الفيس بوك وتويتر وغيره”.

وأضاف فرحات: “الإجابة.. نعم، وفقاً للبند الثاني من المادة الثالثة من قانون الطوارئ”.

وتابع نور فرحات: “السؤال.. وماذا لو أنشأ من أغلق حسابه، حساباً جديداً؟، الإجابة.. العقوبة الحبس لمخالفة قرارات سلطة الطوارئ”.