دشنت دار الأزياء العالمية “كريستيان ديور” متجرا جديدا في طوكيو، وقامت بعرض الأزياء لحديقة فوق سطح مركز تسوق فاخر.

وقدمت العارضات تصاميم جديدة لمديرة الشركة ماريا جراتسيا شيوري.

ويجيء افتتاح “كريستيان ديور ” في وقت بلغ فيه إنفاق زائري اليابان مستويات قياسية، غير أن النمو تباطأ لأسباب منها تراجع مشتريات السياح الصينيين - وفقا لرويترز .

وأبلغ ” سيدني توليدانو” الرئيس التنفيذي لتصميم الأزياء في كريستيان ديور، انه لا يراوده قلق بشأن دورات الصعود والهبوط في قطاع السياحة الذي قال إنه مر بمراحل كثيرة خلال العشرين عاما التي قضاها في إدارة الشركة.

وأضاف “ما نود عمله في اليابان هو البحث عن السوق المحلية. نحن نبحث عن الزبائن اليابانيين الذين كانوا منذ فترة طويلة الزبائن المميزين للأزياء الفاخرة.”

وبحسب شركة (بين اند كمباني) للاستشارات الأمريكية، بلغت قيمة مشتريات سوق السلع الشخصية الفاخرة في اليابان 22 مليار يورو (23 مليار دولار) في 2016 لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة. ومثلت مشتريات السياح 30 في المئة من هذه القيمة.