وزيرة التخطيط توافق على مد خط المترو إلى قليوب

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، على الطلب المقدم من العميد جمال محفوظ عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب، باستكمال مد مشروع مترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى قليوب في موازنة وزارة النقل.

كما وافق اللواء طارق جمال الدين، رئيس هيئة الأنفاق، على إدراج مبلغ خاص لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروع بواسطة مكتب استشاري عالمي تحت إشراف ومراجعة الهيئة القومية للأنفاق.