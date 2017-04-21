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وزيرة التخطيط توافق على مد خط المترو إلى قليوب
هالة السعيد وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط توافق على مد خط المترو إلى قليوب

الجمعة، 21 ابريل 2017 08:22 ص

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، على الطلب المقدم من العميد جمال محفوظ عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب، باستكمال مد مشروع مترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى قليوب في موازنة وزارة النقل.

كما وافق اللواء طارق جمال الدين، رئيس هيئة الأنفاق، على إدراج مبلغ خاص لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروع بواسطة مكتب استشاري عالمي تحت إشراف ومراجعة الهيئة القومية للأنفاق.

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