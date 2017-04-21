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الرئيس الفرنسي يبحث رفع «تعبئة القوات»
فرانسوا هولاند

الرئيس الفرنسي يبحث رفع «تعبئة القوات»

الجمعة، 21 ابريل 2017 08:21 ص

يعقد الرئيس الفرنسي، ﻓرانسوا هولاند، الجمعة، اجتماعًا مع مجلس الدفاع لاتخاذ كل التدابير لرفع تعبئة قوات الشرطة والدرك والجيش في ظل الظروف التي تشهدها فرنسا حاليًا.

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