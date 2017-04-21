بعد فيديو «رقص الممرضات».. استدعاء مدير مستشفى الساحلالجمعة، 21 ابريل 2017 08:18 ص
قررت وزارة الصحة استدعاء مدير أحد المستشفيات على خلفية حفل عيد ميلاد أقيم داخل أحد أقسامها وشهد خروجًا عن تقاليد وعُرف المؤسسات الطبية.
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” الإماراتية: إن “الوزارة شاهدت المقطع المصور الذي جرى تداوله للواقعة وتجري الآن تحقيقًا حول الأمر لمعرفة أبعاده وحال ثبتت صحة الواقعة ستتم معاقبة المشاركين في الحفل”.
وأضاف أن “الوزارة تواصلت خلال الساعات الماضية مع الدكتور عبد الفتاح حجازي مدير مستشفى الساحل التعليمي، وسيتم استدعاؤه إلى الوزارة في إطار التحقيق الجاري بتكليف من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد”.
وكان مقطع فيديو لاحتفال أقيم داخل قسم العمليات بمستشفى الساحل التعليمي، أثار جدلًا واسعًا بعدما ظهر الطاقم الطبي، يرقصون على أنغام “آه لو لعبت يا زهر”.
من جانبه، قال مدير مركز “الحق في الدواء”، محمود فؤاد: إن حفلة عيد الميلاد تمت داخل القسم المخصص لعمليات المسالك والجراحة العامة في مستشفى الساحل التعليمي، بحضور رئيس قسم العمليات، محمد الأتربي، وهو ما يدعو للدهشة والاستغراب، بحسب قوله.
وأضاف أن ثمة إهمالا منتشرا داخل مستشفيات وزارة الصحة، مضيفًا: “وزير الصحة ذكر منذ أسابيع أن مستشفى الساحل وسام على صدر الوزارة، ونحن نطالب بمحاسبة المتورطين بهذه الفضيحة”.
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